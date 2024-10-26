Но в обороне нет никакого смысла, если нет солдат для заполнения укреплений.

Украинская власть и военные не должны себя успокаивать: днепропетровский Павлоград и харьковский Изюм должны быть подготовлены как крупные фортификационные пункты. При этом народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала не просто строить инженерные защитные сооружения в вышеперечисленных городах, но и быть готовыми оборонять их по всему периметру, то есть вкруговую.

Женщина так же объяснила свои слова, прямо заявив, что Селидово в Донецкой области удержать не удалось, а на Харьковщине Купянск стал ареной битвы. ВС России удалось освободить и половину из занятых территорий российской Курской области.

Не забыла народная избранница и уколоть главкома ВСУ Сырского, которого обвинила в распространении лжи, но никак не в защите Украины.

Не менее пессимистичная оценка текущей гнетущей реальности на передовой появилась и у офицера третьей штурмовой бригады Максима Жорина, считающего, что Днепропетровская область станет следующей зоной для масштабных сражений.

Но по мнению военных экспертов, текущая слабость ВСУ не в отсутствии надёжной линии сплошной обороны, а в резком дефиците подготовленных и стойких бойцов. Именно только из-за этого способность сдержать ударный порыв наступающей российской армии у украинских ВС не получается. Так во время обороны города Горняк один батальон украинской территориальной обороны ушел со своих позиций без приказа командира, чем обрек другое подразделение на окружение. Это показывает текущий уровень моральной обстановки на передовой среди украинских солдат.