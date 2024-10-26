Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Украинский депутат Безуглая призвала готовить круговую оборону Павлограда и Изюма
Но в обороне нет никакого смысла, если нет солдат для заполнения укреплений.

   Украинская власть и военные не должны себя успокаивать: днепропетровский Павлоград и харьковский Изюм должны быть подготовлены как крупные фортификационные пункты. При этом народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала не просто строить инженерные защитные сооружения в вышеперечисленных городах, но и быть готовыми оборонять их по всему периметру, то есть вкруговую.

   Женщина так же объяснила свои слова, прямо заявив, что Селидово в Донецкой области удержать не удалось, а на Харьковщине Купянск стал ареной битвы. ВС России удалось освободить и половину из занятых территорий российской Курской области.

   Не забыла народная избранница и уколоть главкома ВСУ Сырского, которого обвинила в распространении лжи, но никак не в защите Украины.

   Не менее пессимистичная оценка текущей гнетущей реальности на передовой появилась и у офицера третьей штурмовой бригады Максима Жорина, считающего, что Днепропетровская область станет следующей зоной для масштабных сражений. 

   Но по мнению военных экспертов, текущая слабость ВСУ не в отсутствии надёжной линии сплошной обороны, а в резком дефиците подготовленных и стойких бойцов. Именно только из-за этого способность сдержать ударный порыв наступающей российской армии у украинских ВС не получается. Так во время обороны города Горняк один батальон украинской территориальной обороны ушел со своих позиций без приказа командира, чем обрек другое подразделение на окружение. Это показывает текущий уровень моральной обстановки на передовой среди украинских солдат.

#харьковская область #марьяна безуглая #днепропетровская область
+
Написать комментарий (0)
Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в потере очередного ЗРК Patriot
Российские части подошли к окраинам посёлка Колесниковка
Офицер ВСУ Жорин предложил начать строительство оборонительных укреплений в Днепропетровской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
36
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
+
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
1
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
ВС РФ выследили и поразили пусковую установку ЗРК Patriot в Киеве
1
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5
OnePlus 13 может подорожать по сравнению с OnePlus 12
+

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
128
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
5
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
44
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
49
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
4
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
4

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
09:43
Свистуны пейсатые.
Samsung откажется от Exynos 2500 и Dimensity 9400 в пользу Snapdragon 8 Elite для всех Galaxy S25
Камиль Ахмадуллин
09:43
Что за бред сумашедшего? Самолёты Яковлева практически всё имели рядные двигатели, а И-185 радиальный мотор. Так что они никак не могут быть конкурентами друг другу. Тут уже скорее вопрос к Лавочкину....
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
Andre Sky
09:42
Классическое, слабо ебете.. )))
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Михаил Авраменко
09:41
Гуттериш сидит в уголке и плачет от обиды 🙂
AFP: Зеленский отказал генсеку ООН Гуттеришу во встрече в Киеве из-за его визита в Казань
LazyCamel
09:34
Ну походу хангукам не составляет труда жидкий водород и электричество ведрами носить и бочками возить😂
В Южной Корее всерьёз задумались о создании танка на водородной силовой установке
misha1350
09:28
Никто ничего лучше перевода существующих автомобилей на пропан ещё ничего не придумал. Меньшая стоимость топлива, чуть менее грязное топливо, множество заправок по России, быстрая скорость заправки, н...
BenQ выпускает 27-дюймовый монитор EX271U с разрешением 4K и частотой 165 Гц
Владимир Неизвестный
09:25
У нас охотник 70.привосходит на много их..они своё показывают на вид.а наши показывают это делом.
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Kenniover
09:16
Устроили тут срач,а что по ценам сопоставимым по производительности с конкурентом системами,фанатство фанатством....а жить как то дальше нужно,доступность процов, где X3D в магазинах,маркетплейсах...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Стас Макаров
09:14
Блин, я вот не понимаю, почему производительность топовых процессоров сравнивают в играх? Там же все что только можно переложено в расчёты на GPU. Хотя бы прикладывайте результаты в синтетике, том же ...
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
unhurtable
09:08
Прилеты есть постоянно, то что не хотите видеть ваши проблемы...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем