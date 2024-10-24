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Батальон ВСУ снялся с позиций без приказа, что привело к окружению другого батальона ВСУ в Горняке
Массовое дезертирство стало одной большой проблемой сегодняшних ВСУ.

   Военнослужащие ВСУ представляют свое положение в полуокруженном крупном населённом пункте Горняк как критическое, из-за чего прямые приказы украинских генералов «сражаться до последнего» остаются без рассмотрения. О проблемах украинской обороны и оперативной ситуации в моменте битвы за город Горняк рассказывают корреспонденты портала «Страна.ua».

   Как выяснили украинские журналисты, 154-батальон, входящий структурно в одну из бригад ТрО, попросту решил перестать выполнять боевые задачи на поле боя и ушел с позиций. По итогам грубого дисциплинарного нарушения во время боевых действий сражающийся рядом 210-й батальон ВСУ оказался со всех сторон окружен российскими войсками, из-за чего отступить удалось далеко не всем, а среди личного состава зафиксированы существенные потери.


   Но на этом злоключения 210-го батальона не закончились, так как высшее командование ВСУ обвинило военнослужащих подразделения в нарушении воинской дисциплины и выказало прямую угрозу применить против оставивших свои позиции военных насильственные меры.

   Для «исправления ситуации» вышестоящие украинские офицеры потребовали от личного состава «Двести десятого» снова вернуться в Горняк, на что и так еле-еле сумевшие отступить бойцы ВСУ ответили командирам категоричным отказом.

   Ровно так же поступили солдаты и офицеры 116-й бригады ТРО украинской армии, решившие не ехать на передовые позиции. За что украинское командование наказало их отправкой в Курскую область, где местные отряды ВСУ находятся в локальных котлах.

#покровское направление #горняк #дезертирство в всу
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