Украинский Генштаб для деблокирования предпринял три атаки элитными бригадами ВСУ, но воз и ныне там.

Владимир Путин указал, что ВС России прочно зацементировали кольцо окружения ВСУ, пытающихся вырваться с территории Курской области поближе к российско-украинской границе. Российский президент уточнил, что кольцо не только надёжно удерживается, но и довольно активно сжимается, буквально «переваривая» подразделения украинской армии, имеющие несчастье попасть в котёл.

Предварительный расчёт показывает, что на площади в 6 на 15 км присутствует до 2000 солдат и офицеров украинской армии. При этом окруженные находятся в состоянии высокого психического и физического истощения. Не лучше ситуация обстоит и с координацией обессиленных украинских бойцов из-за активной работы отечественных РЭБ.

Отдельный комплимент Путин выразил в адрес 155-й Тихоокеанской бригады морских пехотинцев, сумевших проломить брешь в стене украинских защитных порядков. Так же, в продвижении вглубь котла задействованы военнослужащие 810-й бригады морпехов ЧФ вместе с десантниками, которые рассекающими ударами дезорганизуют попытку украинских военных отбиться. Скорее всего, в самое ближайшее время, попавшие в оперативное окружение будут разрезаны на несколько более мелких группировок и разбиты, если украинские офицеры не отдадут приказ на сдачу в плен.

Уничтожение украинского Т-64БВ fpv-дронов на Курщине



Также в неудачной попытке прорваться из окружения, ВСУ активно применяют тяжелую бронетехнику, в том числе оснащенную противодронными каркасными конструкциями. Но российские операторы fpv-коптеров не лыком шиты и находят бреши в защите таких ОБТ, поражая их в слабо защищенные части.