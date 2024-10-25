Но без новых заводов и производства британская армия продолжит слабеть.

В Лондоне всерьёз намерены заняться делами собственной армии и провести крупнейшие за последние 50 лет нововведения в систему управления армией островного королевства. Соответствующими сведениями располагают корреспонденты местной Financial Times, имея в качестве источника руководителя британского МО Джона Хили.

Так согласно плану реформирования армии, у руководителя штаба обороны Вооруженных сил Великобритании появятся новые полномочия – командование всеми видами войск, чего не было раньше.

Так глава штаба обороны вооруженных сил получит право руководить сухопутной армией, авиацией и флотом. На должности такого главы находится адмирал Тони Радакин. Ранее система управления британскими ВС предусматривала доклад напрямую министру оборонного ведомства.

Вырастут полномочия и у руководителя стратегического командования, который будет иметь возможность не только подчиняться Радакину, но и формировать военный бюджет вместе с главой МО.

Главным смыслом новой реформы является улучшение уровня межвидового взаимодействия британских ВС и дополнительная возможность сэкономить бюджет Королевства.