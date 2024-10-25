Учимся у правительства Штатов, как нужно делать хорошее лицо при плохой игре.

Информатор Politico из стана вашингтонской администрации рассказал в беседе с американскими журналистами, что США не имели желания обвалить экономику России посредством санкций и явно знали об этом. Как объяснил высокопоставленный аноним, обвал экономического поля в РФ никогда не был целью для Штатов. Главной целью методов экономического принуждения против Москвы было желание заблокировать покупку военного оборудования и снаряжения для нужд ВС России. Потому что многие типы высокотехнологичного оружия РФ сделаны именно из западных компонентов и электронных схем.

Именно поэтому в Вашингтоне явственно ожидали, что Россия легко устоит против санкций команды Джо Байдена, так как экономика РФ не была целью для США.

И здесь стоит сделать небольшое отступление: ровно в апреле 2022 года никто иной как сам глава Белого дома Джо Байден прямо сказал, что метод санкционного воздействия на Россию, введенный американским правительством, сделает так, что один год такого давления эквивалентен 15 годам успеха российской экономики и аннулирует эти самые успехи. Что, как мы видим к 25 октября 2024 года совершенно не сбылось. Теперь Россия находится на 4 месте в рейтинге мировых экономик, уступая только США, Китаю и Индии.