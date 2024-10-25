Хотя мы знаем, что украинские перехватчики дронов настолько опасны, что сбивают не только российские, но и украинские дроны-разведчики.

Зная как много бед приносит прорыв российских разведывательных беспилотников в зону наблюдения за украинскими военными целями, украинские операторы так называемых fpv-перехватчиков развернули самую настоящую борьбу против отечественных БПЛА. Ведь не в последнюю очередь благодаря своевременно доведенной до ракетчиков ВС РФ информации, существенная часть из передаваемых Западом высокотехнологичных решений уничтожается ещё до попадания на передовые позиции в зоне проведения российской спецоперации. Что из-за и без того дефицитной ситуации для ВСУ высокотехнологичного вооружения делает положение украинской армии ещё уязвимей.









Так ТГ-канал «Военное обозрение» загрузил в сеть Интернет кадры, как дрон-разведчик Zala концерна «Калашников» и его российский оператор, вовремя заметили преследование со стороны fpv-коптера ВСУ, имеющего конечной целью сбитие дрона ВС РФ.









Но высокоманевренные действия отечественного беспилотника, сумевшего выполнить маневр воздушного уклонения, оставили с носом украинского дроновода, так и не сумевшего понять, куда делся его российский визави.









А мы напомним, что беспилотники фирмы Zala – это не только дроны самолётной, но и вертолётной конфигураций, выпускаемые как в разведывательной, так и в ударных вариациях типа Куб-БЛА.