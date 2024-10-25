Сбит оказался тот самый беспилотник, во время тестового испытания которого из 4 экземпляров взлететь и сесть смог только один.

Украинский оператор дронов по ошибке навел зенитный беспилотник на украинский БЛА Hawk. О курьезе на передовой рассказывает ТГ-канал «Русская весна».

На видео, опубликованном в отечественном паблике, хорошо заметно, как fpv-коптер-охотник догоняет и атакует редкий для украинской армии беспилотник собственного производства Hawk.









Как выяснили корреспонденты «Русской весны», всего по осеннему контракту 2022 года украинское МО заказало у производителя 55 таких дронов общей стоимостью 20 млн. американских долларов.





Цена одного Хавка составляет 14.7 млн. гривен в ценах 2022 года.





Что интересно, дороговизна БПЛА никак не сказалось в сторону высокого качества готового изделия: во время тестовых проверок из 4 «Хавков» ровно 3 единицы не были приняты по причине своего низкого качества и довольно слабых эксплуатационных характеристик.

Всего прошлой осенью в состав украинской армии было передано 9 исправных Hawk, что довольно явственно предполагает, что этот дрон исключительно редкий.