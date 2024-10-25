Из-за отсутствия носителей все варианты "Девятитысячной" ушли на пенсию и отправлены в музеи.

Администратор ТГ-канала «FighterBomber», чья тематика посвящена прошлому, настоящему и будущему военной авиации, разместил фотографию свободнопадающего авиационного снаряда, классификация которого подпадает под сверхтяжелый класс. Речь идёт о авиабомбе ФАБ-9000 в двух вариациях. Первая – это модификация М50, а вторая – M54. Между собой у бомб лишь различия в отсутствии\наличии носового колпака, предназначенного для улучшения аэродинамических свойств.

Как рассказал автор публикации, сверхкрупные советские бомбы были созданы тогда, когда ещё не было относительно массовых носителей крупногабаритных боевых частей, поэтому для борьбы с массивными и размерными военными сооружениями, кораблями и стоянками техники, предлагалось бороться при помощи данных бомб.









ФайтБомбер раскрыл данные, почему при кажущейся боевой мощи и самой низкой цене за практически 4 тонны взрывчатки, в итоге боеприпасы были отправлены на вполне заслуженную и раннюю пенсию. Из рассказа стало ясно, что использовать ФАБ-9000 всех модификаций могли исключительно многомоторные бомбардировщики, такие как: 3М (Мясищев), Ту-16 и Ту-95 первых ревизий.





ФАБ-9000 М54 и ФАБ-9000 М50 оказались тупиковой версией развития отечественных авиационных фугасов: слишком большой вес, но слишком малая точность и боевая эффективность сказали за себя со знаком минус лучше всего.





В ходе эксплуатации бомбы выяснилось, что её реальная боевая эффективность несоразмерна общей массы взрывчатки. Так при полигонных испытаниях оказалось, что даже четыре отдельных взрывателя не могли вызвать полную детонацию всего используемого тротила, из-за чего после взрыва бомбы часто можно было обнаружить буквально целые куски взрывчатого вещества, которые оказывались неразорвавшимися. Да и итоговая точность свободнопадающего снаряда оставляла желать лучшего, поэтому высшим военным руководством использование ФАБ-9000 было признано тупиковой ветвью развития фугасных авиабомб. К тому же стремительное развитие зенитных ракетных комплексов ставило крест на использовании бомбардировщиков во время боевых рейдов, вынужденных буквально зависать над целью во время бомбометания. Что делало их самой лакомой целью для расчётов ПВО ещё середины прошлого века.