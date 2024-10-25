Boogaloo Bois и BLM-активисты могут быть лишь только одной парой в таком конфликте и далеко не единственной.

25% американских граждан уверены в вооруженном гражданском конфликте после грядущих выборов президента США, о чем своих читателей информирует издание Time после проведенного опроса на сайте.

Как считают журналисты газеты, следующим пунктом голосования с 27% проголосовавших идёт вероятная вспышка насилия, в чём уверены 24% мужчин и 30% женщин. Причем среди опрошенных 12% назвали своих знакомых, якобы способных выступить с оружием в руках, если Трамп в результате мошенничества останется без президентского кресла. Аналогичные знакомые есть среди сторонников Камалы Харрис, в чём уверены 5% опрошенных.

Отряды Бугалу Бойс

Ранее, историк гражданского конфликта 1861-65 годов Барбара Уолтер высказала мнение, что США весьма близки к гражданскому противостоянию с активным использованием огнестрельного или иного оружия.

По мнению женщины, вооруженное противостояние между американскими гражданами может вспыхнуть из-за высоких долей политического экстремизма, продвижением теорий заговора, высоких процентов распространения оружия и существования парамилитаристских формирований, как и неверия в силу демократии и отсутствия доверия к федеральному правительству.