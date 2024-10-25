Это простые истины для государственного деятеля, но слишком сложные для экс-капитана КВН.

Сражающееся государство не может стать полноправным членом североатлантического альянса. О нулевых перспективах для Украины, желающей стать участницей НАТО, одновременно сражаясь с Россией, порассуждал в беседе с корреспондентами ZDF германский политик Олаф Шольц.

Федеральный канцлер напомнил журналистам во время телевизионного эфира, что для военно-политического блока ещё не настало время расширяться. В особенности это утверждение касается украинского государства, которое продолжает фазу активной конфронтации с Россией.

Шольц ещё раз напомнил, что информацию о том, что сражающаяся страна ни в коем случае не вступит в НАТО, пока идёт активный военный конфликт.

А мы вспомним, что именно взятие Украины в военный блок западных стран, оформленное в виде приглашения, было одним из главных требований «плана победы» Владимира Зеленского, состоящего из 5 пунктов и трёх секретных приложений.