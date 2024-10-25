И только в параллельной вселенной сводок, ВСУ готовит наступление на Москву.

ВСУ не могут стабилизировать положение по всей линии боевого столкновения с ВС РФ, проще говоря, украинская армия отступает везде, где действуют подразделения РФ. О текущем моменте на передовой сообщают корреспонденты издания Conversation.

Западные журналисты не очень впечатлены словами официальных спикеров украинской армии о стабилизации положения на передовой, отмечая, что ВСУ отступают где только можно, в особенности, хуже всего украинским военным приходится в курском регионе, где часть подразделений ВСУ находятся сразу в нескольких котлах.





Исправить невероятно трудную ситуацию для украинского Генштаба может только прямое вмешательство контингента НАТО, на что Москва непременно отметит асимметрично при помощи ЯО. Справиться своими силами ВСУ не смогут уже точно.

Одной из главных проблем по словам авторов статьи, можно назвать отсутствие должного количества подготовленных солдат, имеющих не только высокую боевую эффективность, но и стойкий воинский дух.

И если не брать итоги боёв в российской Курщине, наиболее тяжко украинским бойцам приходится в боях за донецкое Селидово, где участь некоторых украинских батальонов оказалась слишком трагична: из-за действий смежных подразделений, часть украинских солдат и офицеров оказались окружены.

Единственное, что остаётся Киеву сделать, дабы окончательно не потерять контроль над ситуацией – попытаться урегулировать ситуацию дипломатически, пока это ещё возможно сделать.