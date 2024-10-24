Серьёзно ссориться с ядерной державой "добровольцев" на Западе нет, кроме Зеленского.

Разведслужбы американского правительства выступили с рекомендацией не давать Киеву разрешения на дальнобойные атаки в глубину РФ управляемым вооружением производства США. Такими данными располагает канал Fox News, имеющий информаторов в среде военных.

Как заявили источники ТВ-канала, сообщество военнослужащих и разведчиков пришли к выводу, что Украина, даже получив гипотетическое разрешение на глубинные ракетные удары по России, всё равно не добьется целей. Тем более Москва уже выполнила задачу по защите объектов МО РФ от воздействия ATACMS. А вот безопасность объектов Штатов после такого разрешения может серьёзно пострадать.

Тем более у РФ есть чем ответить на подобную эскалацию, так как ядерное вооружение в России постоянно модернизируется, чего не скажешь про сами США.

А мы вспомним, что один из главных пунктов «плана победы» имени Владимира Зеленского как раз и предусматривает разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — это семейство тактических ракет класса «земля-земля», разработанных для армии США компанией Lockheed Martin. Эти ракеты предназначены для поражения целей на дальних дистанциях, таких как командные пункты, склады боеприпасов, узлы связи и другие важные объекты оппонента.

Основные характеристики:

1. Дальность полета:

- Базовая версия ракеты ATACMS Block I имеет предельную дальность полёта около 165 км.

- Более поздние версии, такие как модификации Block IA и Block IIA, могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

2. Тип боеголовки:

- В зависимости от модификации, ракета может нести различные типы боевых частей, включая кассетную боевую часть (содержащую большое количество суббоеприпасов), а также фугасные заряды.





3. Система управления:

- Ракеты оснащены инерциальной навигационной системой и GPS-навигацией, что обеспечивает высокую точность попадания в цель.





4. Запуск:

- ATACMS запускаются с мобильных пусковых установок M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) и M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).





История применения:

Ракеты ATACMS активно использовались армией США в различных конфликтах, начиная с войны в Персидском заливе в 1991 году. Они применялись также в ходе операций в Ираке и Афганистане. Благодаря своей высокой точности и большой дальности, эти ракеты стали важным элементом арсенала американской армии.

ATACMS являются одними из самых эффективных и точных тактических ракет в мире. Их способность поражать важные цели на больших расстояниях делает данный ОТРК ценным инструментом в арсенале вооруженных сил любой страны.