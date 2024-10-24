Вероятно, Сырскому придется объявить новый набор ещё 50 "элитных" операторов.

Российская разведка навела оперативно-тактическое звено ВКС РФ на зону размещения украинских операторов дронов. Так под удар тяжелого авиационного боеприпаса ФАБ-3000 попал пункт временной дислокации элитного отряда операторов БЛА под названием «Птахи Мадяра». О результативной боевой миссии тактических бомбардировщиков ВКС РФ рассказали представители отечественного МО. Соответствующее видео первой разместила редакция ТГ-канала «Изнанка».

Рассматривая видеокадры, записанные при помощи сенсора оптико-электронной разведки беспилотного дрона ВС России, можно увидеть, как управляемый снаряд весом 3 тонны при помощи блоков планирования и коррекции с высокой точностью врезается в здание, где находились украинские военные, управляющие дронами.

Предполагается, что под удар попали как минимум 50 солдат и инструкторов украинского подразделения по дронам. Там же в защищенном гараже находились 7 автомобилей для мобильного пункта управления БПЛА.

О группе «Птицы Мадьяра» известно, что это отряд ротного уровня, состоящий из наиболее опытных и подготовленных украинских военных так называемых дроноводов, основная специализация которых проведение операций аэроразведки. Но в последнее время очень много украинских солдат здесь непосредственно проводят атаки при помощи fpv-коптеров. Структурно «Птахи Мадяра» входят в 414-й отдельный полк ударных БПЛА.

Элитная украинская группы пыталась спрятаться здесь.

Итоги

Фаб-3000 — это авиационная бомба свободного падения калибра 3000 кг, разработанная для поражения особо важных и защищённых целей. Она относится к классу фугасных бомб и предназначена для уничтожения укреплённых сооружений, мостов, складов боеприпасов и других стратегических объектов.

Основные характеристики:

- Масса: 3000 килограммов.

- Длина: 6 метров (без учета колпака-обтекателя).

- Диаметр корпуса: около 900 мм.

- Тип взрывчатого вещества: тротил.

- Боевая часть: может содержать до 1400 кг взрывчатки.

Особенности конструкции:

ФАБ-3000 имеет цилиндрический корпус с конусообразным носовым обтекателем и стабилизатором хвостовой части. Бомба оснащена различными типами взрывателей, позволяющими регулировать момент подрыва (например, мгновенный контактный взрыватель или замедленный).

Применение:

ФАБ-3000 первоначально разработан для использования с самолётов стратегической авиации, таких как Ту-95МС, Ту-160, но во время СВО носителями «Трехтысячной» исключительно являются многофункциональные бомбардировщики Су-34НВО. Последние используют фугасный боеприпас, снаряженный универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет самолетам ВКС наносить удары с безопасной дистанции.