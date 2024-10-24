Очень удобно получилась для всех сторон "случайная" утечка сверхсекретных данных.

Израиль передумал атаковать в самое ближайшее время Иран. Во всём «виновата» утечка сверхсекретных документов правительства США. Из-за этого спецслужбы еврейского государства вместе с местными военными решили изменить итоговую стратегию. О резонансной утечке, из-за чего весь превентивный план по атаке иранской территории на неопределенное время пришлось перенести, сообщает The Times.

В свежей публикации указывается, что Израиль получив неожиданный удар в виде утечки данных, вынужден потратить больше времени на разработку новой атаки.

В США началась компания по выяснению источника утечки. Ведь именно в раскрытых документах содержались сведения об учении ударных групп израильской авиации, отрабатывающих атаку при помощи авиационного управляемого вооружения класса «воздух-поверхность».

А мы напомним, что ровно 6 дней назад в мировую Сеть утекли сверхсекретные документы, в преамбуле которых было отмечено, что внутреннее содержание первых доступно только участникам разведывательного альянса «Пять глаз». Последний состоит из представителей Штатов, Канады, Новой Зеландии, Австралии и Великобритании.

Ранее по ситуации высказался глава американского МО Ллойд Остин, объявивший, что расследовать утечку данных по израильскому плану точно не будет секретариат руководителя Пентагона.

Однозначно можно сделать вывод, что утечка нанесла сильный репутационный удар по отношениям США и и Израиля, выведя из эмоционального покоя чиновников Тель-Авива, предполагавших в самое ближайшее время атаковать Иран после чувствительной атаки Тегерана 1 октября.