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Madarator
Армения модернизирует собственные истребители Су-30СМ без содействия РФ при помощи Индии
Тем временем кредит за покупку отечественных "птиц" до сих пор не выплачен российской казне.

   Военные Армении хотят провести глубокое обновление собственных Су-30СМ при помощи индийского ВПК.

   Благодаря усовершенствованию самолёт поколения 4+ получит не только более современную бортовую электронику, такую, как лётный компьютер собственного индийского производства и радар типа АФАР Uttam, но и комплекс управляемого ракетного вооружения классов «воздух-земная поверхность» «воздух-воздух». Речь идёт о боеприпасах семейства RudraM и соответственно Astra Mk1.

   Не устраивает военных авиаторов Армении и якобы «устаревшая» радиолокационная станция Н011М «Барс», оснащенная уступающим активной фазированной схеме индийского образца отечественным ПФАР.


Источник изображения: bmpd.livejournal.com. Те самые армянские "Тридцатые" в количестве 4 единиц на военной базе в Гюмри в 2019 году.


   И как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», есть и иной вариант сотрудничества между Дели и Ереваном. В качестве запасного решения Армения может приобрести индийские Су-30МКИ.    

   По открытым данным на вооружении армянских ВВС находится 4 истребителя Су-30.

Су-30СМ — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Разработан компанией «ОКБ Сухого» и серийно выпускается на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Создан на базе самолёта Су-30МКИ для Воздушно-космических сил Российской Федерации.


При модификации предполагается что часть российских ракет будут заменены на индийские версии.


   Основным отличием от базовой модели является установка локатора, обеспечивающего сопровождение до 30 целей и наведение до четырёх ракет класса «воздух-воздух» на каждую из них. Также Су-30СМ оснащён системой закрытой связи, позволяющей осуществлять обмен данными с пунктами управления армейской авиации и сухопутных войск.

    Боевой радиус действия Су-30СМ составляет 1500 км. Вооружение включает управляемые ракеты средней дальности Р-77, ближнего боя Р-73Э, противокорабельные Х-31А и корректируемые бомбы КАБ-500.
   Су-30СМ способен выполнять боевые задачи днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также при использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

#армения #су-30см #су-30мки #новости армении
Источник: t.me
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