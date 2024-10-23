Тем временем кредит за покупку отечественных "птиц" до сих пор не выплачен российской казне.

Военные Армении хотят провести глубокое обновление собственных Су-30СМ при помощи индийского ВПК.

Благодаря усовершенствованию самолёт поколения 4+ получит не только более современную бортовую электронику, такую, как лётный компьютер собственного индийского производства и радар типа АФАР Uttam, но и комплекс управляемого ракетного вооружения классов «воздух-земная поверхность» «воздух-воздух». Речь идёт о боеприпасах семейства RudraM и соответственно Astra Mk1.

Не устраивает военных авиаторов Армении и якобы «устаревшая» радиолокационная станция Н011М «Барс», оснащенная уступающим активной фазированной схеме индийского образца отечественным ПФАР.





Источник изображения: bmpd.livejournal.com. Те самые армянские "Тридцатые" в количестве 4 единиц на военной базе в Гюмри в 2019 году.







И как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», есть и иной вариант сотрудничества между Дели и Ереваном. В качестве запасного решения Армения может приобрести индийские Су-30МКИ.

По открытым данным на вооружении армянских ВВС находится 4 истребителя Су-30.

Су-30СМ — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Разработан компанией «ОКБ Сухого» и серийно выпускается на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Создан на базе самолёта Су-30МКИ для Воздушно-космических сил Российской Федерации.





При модификации предполагается что часть российских ракет будут заменены на индийские версии.



Основным отличием от базовой модели является установка локатора, обеспечивающего сопровождение до 30 целей и наведение до четырёх ракет класса «воздух-воздух» на каждую из них. Также Су-30СМ оснащён системой закрытой связи, позволяющей осуществлять обмен данными с пунктами управления армейской авиации и сухопутных войск.

Боевой радиус действия Су-30СМ составляет 1500 км. Вооружение включает управляемые ракеты средней дальности Р-77, ближнего боя Р-73Э, противокорабельные Х-31А и корректируемые бомбы КАБ-500.

Су-30СМ способен выполнять боевые задачи днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также при использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.