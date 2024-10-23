Вороны очень умные животные и умеют не только каркать.

Подмосковные вороны повредили десятки автомобилей, атаковав машины в Люберцах камнями, поднимаясь для большего разрушающего урона на высоту 22-го этажа. Ситуацию прокомментировала специалист по птицам Любовь Николаева, объяснившая, что такой сильный гнев птиц вызван исключительно чувством мести.

Жители Люберец могли повредить гнезда пернатых в округе, либо вели огонь по воронам.

Как рассказала орнитолог, вороны – это те самые птицы, для которых месть вполне обыденное явление. Но и просто так закидывать камнями средства передвижения представители семейства врановых не будут.









В ОСН раскрыли тему, объяснив, что вороны часто становятся звездами соцсетей, демонстрируя в кадре не только свое знаменитое карканье или выполнение трюков, но и собственные забавы: атаки на кошек и собак, различные подвижные игры.

Так же Николаева рассказала, что вороны – коллективные животные и за обиду даже хотя бы одного члена птичьего коллектива, будут мстить полным составом. Что видимо и произошло в Люберцах. Известно, что за последние 6 месяцев вороны «отбомбардировались» по 10 машинам рядом с Красноармейской улицей 19. Как выяснилось в ходе расследования, в качестве «бомб» находчивые птицы использовали брошенные местной управляющей компанией стройматериалы, размещенные на поверхности крыши.