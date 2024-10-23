США хотят, чтобы ВСУ продержались еще три-четыре месяца.

Российская спецоперация на Украине будет идти как минимум до января 2025 года. В этом уверен военный блогер из Великобритании Александр Меркурис. По словам мужчины единственная главная цель для Киева прямо сейчас и до первого месяца нового года – продержаться до процедуры инаугурации будущего американского национального лидера.

А после, если воинство Александра Сырского сможет соблюсти это условие, то вооруженный конфликт будет продолжаться, так как это выгодно прежде всего Вашингтону.









Поэтому «план победы» Владимира Зеленского – это просто красивые слова для поднятия слишком сильно упавшего морального духа украинской армии и собственного населения. Но на поле боя украинскому президенту нужно добиться не победы над Россией, так как это невозможно, а удержать позиции на передовой, что не получается сделать уже сейчас в силу группы объективных причин.

Тем временем дела у ВСУ идут плохо на множестве направлений: начиная от Донецкой и Харьковских областей, и заканчивая приграничным рейдом в российскую Курскую область: везде на представленных участках украинской армии приходится отступать – так как не хватает обученного личного состава, как и мотивированных бойцов, ощущается дефицит тяжелой бронетехники и снарядов.