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Madarator
В Газе бойцы ХАМАС подорвали танк Merkava Mk4 фугасом, сделанным из авиабомбы Mk 82 ВВС Израиля
Это первый случай использования 230-килограммовой бомбы таким способом.

   Военнослужащие из политического движения ХАМАС устроили классическую засаду на тяжелую бронетехнику в развалинах Газы и смогли при помощи неразорвавшейся авиабомбы подорвать израильский танк. Об этом рассказывают видеокадры, появившиеся в распоряжении ТГ-канала «Военный осведомитель».

   Танк израильской армии проводил процедуру зачистки одного из кварталов Газы, но не смог заметить умело замаскированный фугас, сделанный из Mark 82 – авиационной 227-килограммовой бомбы американского производства, оснащаемой головками лазерного наведения GBU-12 и GBU-38.


Авиабомба Mark 82


   Что интересно, эта бомба Mk82 ранее использовалась израильскими ВВС для бомбардировки кварталов Газы, после которой город превратился в огромное скопление развалин. Но часть таких бомб не разорвались и именно их взрывотеники ХАМАС подобрали и сделали из них СВУ.

   Подрыв же 89 кг тритонала – главного взрывчатого вещества в американской авиабомбе, не даёт ни одного шанса даже такому защищенному танку, как 70-тонная израильская «Меркава». 


за секунды до подрыва крупного фугаса


    Merkava 4 – это современный израильский основной боевой танк, созданный компанией Israel Military Industries. Он является четвертым поколением серии танков Merkava, запущенной в производство 1970-х годах. Первый прототип был представлен в 1983 году, а серийное производство началось в 1990 году.


Меркава 4


   Merkava 4 имеет ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями. В частности, он оснащен новой системой управления огнем, улучшенной броней, включая композитную броню, которая защищает от современных противотанковых ракет, а также улучшенными двигателями и трансмиссией. Кроме того, он может перевозить до восьми солдат, что делает его эффективным средством поддержки пехоты.

    Танк Merkava 4 используется Армией обороны Израиля и активно участвовал в различных военных операциях, включая войну в Ливане и операции против ХАМАС в Газе. Он считается одним из самых мощных и хорошо защищенных основных боевых танков в мире.

#хамас #merkava mk4 #mk 82 #поражение merkava
Источник: t.me
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