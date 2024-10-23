Хватило одного точного сброса, чтобы гусеничный броневик стал трофеем ВС РФ.

Неудачную попытку добиться победы путем использования американской БМП Bradley в курском приграничье обеспечили своим украинским визави десантники РФ из 106-й гвардейской дивизии ВДВ. Так иностранный гусеничный бронетранспортёр не выдержал противостояния против одного единственного сброса с fpv-коптера, удачно забомбардировавшего украинский БМП. Экипаж подбитой бронетехники, трезво оценив свои шансы на успех, в пешем порядке эвакуировался, чем спас себя.

Источник изображения: ТГ-канал "LOSTARMOUR"





Десантники же осмотрев оставленную технику, обнаружили, что боекомплект 25-мм пушки M242 Bushmaster был не израсходован. Тем временем беспристрастная военная статистика зафиксировала в районе боёв за Зеленый Шлях-Николаево-Дарьино потерю как минимум трёх аналогичных боевых машин пехоты, принадлежавших «элитной» 47-й механизированной бригаде ВСУ. Именно это боеспособное соединение командующий украинской армией генерал Сырский экстренно снял с восстановления и отправил для контрудара в Суджанский район. Высшее военное командование пытается обеспечить прорыв из нескольких котлов, попавших в российское окружение украинских групп.

Источник изображения: ТГ-канал "LOSTARMOUR"





БМП Bradley M2A2 является улучшенной версией «базовой» БМП Bradley. Так обновлённая версия (но не самая новая: в американской армии есть модели Bradley M2A4) получила усовершенствованную СУО, оснащённую лазерным дальномером и датчиком облучения ИК-лучами ракетных комплексов, более стойкую броню и форсированный двигатель. Так же улучшения затронули бортовую электронику и системы связи.