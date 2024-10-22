Главный промышленный центр Украины превратился в ту самую крепость, из которой нет выхода.

Из-за возросшего количества принудительных мобилизационных мероприятий украинских военкоматов, действия которых больше похожи на средневековые облавы, сотрудники большого количества коммерческих организаций отказываются работать и предпочитают оставаться в надёжных укрытиях или дома. О произволе ТЦК в городе-миллионнике информирует украинский ресурс «Страна.ua».

Так местная блогосфера переполнена сообщениями о проблемах в экономической сфере Харькова и в заметных нарушениях в нормальной жизнедеятельности горожан. Так социальный активист пожаловался на остановку работ на станциях техобслуживания. Мужчина уверен во всём виноваты местные военкомы. Правда из-за опасности прямых высказываний, что в происходящем виноваты работники ТЦК, блогер высказался завуалированно.









Помимо сотрудников СТО не хотят работать в подобных условиях курьеры, продавцы, ремонтники, таксисты, грузчики и иные специалисты.