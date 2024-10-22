Надеемся что синоптики ошибутся в очередной раз.

Четырнадцать крупных населенных пунктов и несколько десятков поселений могут попасть под негативное влияние потенциального цунами на Дальнем Востоке. О разбушевавшейся стихии сообщает МЧС РФ. Как уточнили сотрудники министерства, больше всего стоит быть готовыми к нашествию стихии жителям Сахалина, Приморья, Камчатки и островитянам Курил.

По мнению российских спасателей самая главная опасность цунами – это силовое воздействие больших волн, скорость перемещения которых может составлять 1000 км\час. Но одна волна не является обычно единственной: за первыми накатами могут последовать последующие, таящие ещё большую опасность.









Хуже всего придётся для тех н.п., природное расположение которых находится на низменности, либо в центре бухт и заливов с плоской береговой линией: в этом случае такие объекты могут подвергнуться куда большему разрушительному воздействию океанской или морской воды.

Мощь цунами оценивается по 6-балльной шкале, где 5 баллов – это очень сильное цунами, способное выбросить на берег достаточно крупные суда, а на суше привести к серьёзным разрушениям. Какой балльности будут цунами, гипотетически атакующие российский Дальний Восток, в МЧС не уточняют.