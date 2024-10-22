Говорить очевидное у Юлиана Репке определенно большой талант.

Запад может даже не надеяться сорвать успешное продвижение армии РФ в сторону западных границ Украины. И даже если Вашингтон с Брюсселем увеличат поддержку, Киев не сможет переломить ситуацию в свою сторону ни сегодня, ни завтра. С подобными утверждениями выступил военный блогер из Германии — Юлиан Репке.

Немецкий эксперт в своих комментариях высказался по поводу предстоящей военной помощи от Штатов, решивших объявить о поддержке Украины в период её очень сложного положения на передовой.





Как стало известно, приехавший в Киев глава оборонного ведомства Вашингтона Ллойд Остин привез Киеву пакет на 400 млн. долларов. Как раз именно по поводу этого события Репке высказался весьма скептически, заметив, что «ничего из свежего пакета военной помощи не способно переломить ход событий».

Так на прошлой неделе Джо Байден объявил об усиленной поддержке Киева, объявив о поставке Украине бронетехники и для пополнения изрядно опустевшего запаса зенитных ракет для комплексов ПРО.