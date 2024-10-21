Очень скоро суджанская Пятерочка вернется в родные пенаты.

В Курской области назревает сражение за город Суджа, который пока ещё находится под частичным контролем подразделений украинской армии. Соответствующими сведениями располагают редакторы ТГ-канала Mash.

По утверждению корреспондентов сетевого издания, между позициями противостоящих сторон примерно 2000 метров. Так н.п. Колмаков освобождён от присутствия украинских военных, а прямо сейчас ведутся активные боевые действия за н.п. Дмитрюков элитными военнослужащими 810-й бригады морской пехоты и спецназовцами «Ахмата». Продолжаются бои и за село Бондаревка.

В Мэш конкретизируют, что российские штурмовики закрепились внутри периметра воздушной гавани Суджи, украинские визави находятся в стенах кирпичной фабрики в районе улицы Строительная.

О том, что российские передовые группы присутствуют рядом с окраинами Суджи, стало известно несколько суток назад.

Абрамс М1А1 в районе курской Новоивановки. Источник изображения: ТГ-канал «Военный осведомитель»

Ситуация настолько критическая, что украинский Генштаб даже ослабил стремительно падающую Покровскую ЛБС, вызвав оттуда элитную украинскую 47-ю бригаду ВСУ «Магура». Об этом свидетельствуют кадры с действующими в курском приграничье американскими БМП Bradley M2A2 и танками Abrams M1A1.