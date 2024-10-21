Кажется, конец бреттон-вудской системе не за Алтаем.

Новая финансовая система в которой доллар будет свергнут с пьедестала, будет представлена Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. Журналисты The Economist такую идею российского президента назвали «План Путина по победе над долларом». Предполагается, что одним из столпов грядущего плана будет формирование платформы BRICS Bridge. Благодаря этому цифровому решению расчет между странами будет осуществляться посредством расчетов в национальных валютах.

По мнению западной бюрократии, задумка российского Минфина с BRICS Bridge есть ничто иное, как одна из самых опасных угроз доминированию США в мировой финансовой системе, продолжающемуся несколько десятков лет.

Согласно пояснению авторов статьи, Штаты являются неким центральным обменным пунктом, где иностранная валюта плательщика обменивается на доллары, а после – в валюту принимающей такой платёж страны. Именно из-за этого американский доллар сейчас – это без всяких кавычек главная валюта мира. Вторым дополнительным бонусом для Белого дома от такой ситуации служит возможность Вашингтона отслеживать финансовые потоки.

Но США не только отслеживают такие потоки, но и задействуют как рычаг влияния, что оттолкнуло некоторые правительства от любви к доллару.

И как только удастся создать альтернативную платежную систему вместо долларовой, то государства Глобального Юга получат в своё распоряжение куда более дешевый и быстрый инструмент транзакций между странами. К чему Владимир Путин как раз и прокладывает дорогу.