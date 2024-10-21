Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Журналисты "Военной хроники" предположили, что выйти из Селидово ВСУ смогут только через поля
А если отступать через сельскохозяйственные площади, то вся колёсная техника скорее всего останется ВС РФ.

   Журналисты «Военной хроники» считают, что задержки в приказе отступить из Селидово от украинского Генштаба уже привели к фактическому оформлению оперативного окружения для украинского гарнизона, держащего городскую оборону.

   Так согласно актуальным данным, передовые группы российских штурмовиков продвинулись к Вишнёвому, расположенному на южной части н.п., границы северного охвата находятся по территории шоссе Е-50. Предполагается что при таких условиях отступить без потерь для ВСУ практически невозможно.

   Трассы, ведущие из городской агломерации по улицам Казацкая и Центральная, блокированы. Ещё несколько суток боёв здесь и украинские подразделения, ещё находящиеся в Селидово, смогут выйти из города только посредством полей. Ухудшает шанс сделать это максимально безболезненно, насколько возможно, и календарная осень.

Расширение зоны контроля под Селидово. Источник изображения: ТГ-канал "Map360 - карта СВО"

   Начал бить тревогу, что Селидово не лучший способ держаться за свои оборонительные позиции для ВСУ, немецкий военный блогер и по совместительству сотрудник Bild – Юлиан Репке. Эксперт заявил, что город полуокружен и выйти из городской агломерации нужно как можно скорей для снижения «необязательных» потерь в живой силе и бронетехнике.  

#всу #покровское направление #селидово
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
20
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
51
В России был выпущен самый дешевый V8
9
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
16
Токен Blum начал торговаться на первичном рынке по цене $0.005 за токен
+
Везучий ютубер приобрел 10 карт GTX 1070 за $100 после майнинга, 9 из которых оказались рабочими
4
Для создания новой орбитальной станции Россия осуществит 34 запуска ракет до 2033 года
3
ОЗУ CUDIMM DDR5-10000+ становится новым минимумом для высокопроизводительных игровых систем
18
Учёные из Института SETI провели 28-часовое исследование системы TRAPPIST-1
2
«КАМАЗ» представил крупный карьерный самосвал вместимостью до 65 тонн
2
После обновления до Android 15 у пользователей Pixel 8 Pro появились проблемы с жестом «назад»
1
Активно реализуется строительство футуристического здания New Murabba в столице Саудовской Аравии
+
Гендиректор BMW: европейский запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания «нереалистичен»
3
Опубликовано видео с тестированием первой сошедшей с конвейера GeForce RTX 5090
+
Ryzen 9 9950X обошел Core Ultra 9 285K, обладая при этом меньшим TDP
12
PSSR на PS5 Pro показывает чёткую и детализированную картинку, но уступает DLSS от NVIDIA
1
В сети появились изображения предполагаемого адаптера RTX 5090 от ZOTAC
+
Производство топовых видеокарт Radeon RX 6000 не останавливается даже спустя 4 года после старта
4
В сети появилось видео с тестированием Nvidia GeForce RTX 5090
3
Le Monde: США и Германия готовы пригласить Украину в НАТО
+

Популярные статьи

Самые ожидаемые игры 2025 года
7
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
4
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
31
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
2
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
37
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
49
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
22
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
114

Сейчас обсуждают

Мамука Шешашвили
00:17
Яблочный ии будет гомосек, как Кук?
Тим Кук рассказал о роли искусственного интеллекта в будущем Apple
Nvidia&Intel Hater
00:08
Это по твое части.ты защекан у нас
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Евгений Черномазов
00:07
Всё равно дорого
Производство топовых видеокарт Radeon RX 6000 не останавливается даже спустя 4 года после старта
John Smith
00:07
Карты у красных не самые лучшие я не спорю,но я про карты не говорил ничего,они не гавно,но и не топ,что то среднее,не зря амудэ за средний сегмент решили с 8тысячной серией биться
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
Nvidia&Intel Hater
00:06
у тебя же 32 гига вроде по zen timing -то есть 2 планки.ну а у меня 4 планки -то же серьезная нагрузка.но одноранк.в принципе равная нагрузка у нас.у тебя чуть меньше
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Terex VS
23:56
нам бы ещё монголов привлечь.. эх, Европа коврики бы замочила сильно
ВС РФ решили «затроллить» западную прессу и установили флаг КНДР у населённого пункта на Донбассе
Nvidia&Intel Hater
23:53
скорость чтения и копирования.латентность та же .у меня так.Hynix D-die .tcl 15 берет при 1.48 но нафиг надо.хотя напряжение и безопасное для них.У тебя на самсах как я вижу на b-die
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Terex VS
23:46
надо побольше шаров с их флагом надувать и с попутным ветром пускать над Прибалтикой для профилактики
ВС РФ решили «затроллить» западную прессу и установили флаг КНДР у населённого пункта на Донбассе
Giant_calmar
23:35
Ты не понял, блогеров с Оверклокерс.ру не пригласили, а значит не считается!
Xiaomi разрабатывает процессор для смартфонов по 3-нм нормам и может повторить судьбу Huawei
MakYu1
23:35
Мда, все вопросы к главе ПрезидентКосмоса! А кто там сейчас управляет? :))
Для создания новой орбитальной станции Россия осуществит 34 запуска ракет до 2033 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем