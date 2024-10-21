А если отступать через сельскохозяйственные площади, то вся колёсная техника скорее всего останется ВС РФ.

Журналисты «Военной хроники» считают, что задержки в приказе отступить из Селидово от украинского Генштаба уже привели к фактическому оформлению оперативного окружения для украинского гарнизона, держащего городскую оборону.

Так согласно актуальным данным, передовые группы российских штурмовиков продвинулись к Вишнёвому, расположенному на южной части н.п., границы северного охвата находятся по территории шоссе Е-50. Предполагается что при таких условиях отступить без потерь для ВСУ практически невозможно.

Трассы, ведущие из городской агломерации по улицам Казацкая и Центральная, блокированы. Ещё несколько суток боёв здесь и украинские подразделения, ещё находящиеся в Селидово, смогут выйти из города только посредством полей. Ухудшает шанс сделать это максимально безболезненно, насколько возможно, и календарная осень.

Расширение зоны контроля под Селидово. Источник изображения: ТГ-канал "Map360 - карта СВО"

Начал бить тревогу, что Селидово не лучший способ держаться за свои оборонительные позиции для ВСУ, немецкий военный блогер и по совместительству сотрудник Bild – Юлиан Репке. Эксперт заявил, что город полуокружен и выйти из городской агломерации нужно как можно скорей для снижения «необязательных» потерь в живой силе и бронетехнике.