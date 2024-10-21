Стойкость украинской армии с каждым новым днём СВО продолжает падать.

Отсутствие должного количества бойцов в ВСУ привело к тому, что передовые части украинской армии остаются без ротации слишком долгое время, из-за чего происходит слишком быстрое выгорание на психологическом и физическом планах. Соответствующей информацией поделились бойцы нескольких украинских бригад в интервью El País.

Один из респондентов под именем Евгений Чурбанов, рассказал иностранным журналистам, что находится на ЛБС как минимум три месяца, хотя сражаясь в 2023 году, его подразделение ротировали каждый месяц.

И по словам Евгения в ВСУ наблюдается гораздо худшая подготовка и экипировка чем у ВС РФ.

Подытожило испанское издание тем, что отсутствие надлежащих сроков ротации привело к тому, что во множестве боевых подразделений моральный дух слишком снизился, из-за чего дезертирство приобрело широкий размах, буквально массовый.

Так по данным корреспондентов «Украинская правда», в ВСУ число дезертиров за год выросло в 4 раза, о чем журналисты рассказали, получив данные от офиса украинского генпрокурора. С января 2024 года число таких бегущих украинских солдат стало 18 тыс. человек.