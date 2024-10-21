Напрямую повторяется угледарский сценарий, когда отойти без потерь смогли не только лишь все украинские ВС.

В Селидово сложилась довольно непростая ситуация для украинского гарнизона: все асфальтовые трассы, которые прямиком ведут в город, блокированы для движения техники в населённый пункт, кроме одного шоссе. О том, что ВСУ находятся в крайне затруднительном положении, стараясь не допустить освобождения российскими войсками Селидово.









Как рассказывает украинский ресурс «Страна.ua», атмосфера в городской агломерации имеет мало отличий от точно такой же ситуации в Угледаре. Все дороги кроме одной, перерезаны российской армией. Но и этот единственный путь простреливается, поэтому не все эвакуационные команды добираются до украинского гарнизона, как и не все удачно вывозятся в обратном направлении.









Но допустить падения Селидово точно нельзя: иначе под зримой угрозой окажется северный фланг. И если российские штурмовые подразделения продвинутся до этого участка, то дальше остаётся двигаться лишь по прямой дороге, прямиком ведущей к ключевому для украинской армии во многих отношениях Покровску.

Ещё хуже обстановка для ВСУ и в районе н.п. Зоряное, которое находится рядом с рекой Волчья. Именно здесь российские подразделения подошли к поселению Горняк с тыловой стороны.

Ранее о том, что Селидово станет своеобразным полигоном для военнослужащих РФ, совершенствующих тактику охвата крупных населённых пунктов для их скорейшего занятия, сообщала «Военная хроника».