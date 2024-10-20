Осторожней с креативом Александр Станиславович: а то увидят западные партнёры и вообще перестанут поставлять "Патриоты", NASAMS и иже с ними в ВСУ.

Не отрицая сложную ситуацию с охраной воздушного пространства Украины, в бесконечных попытках сбить российские дальнобойные дроны и высокоточное ракетное вооружение ВС России, главком ВСУ Александр Сырский рассказал об использовании дронов-перехватчиков в борьбе с барражирующими боеприпасами семейства «Герань». Выбор в пользу беспилотных зенитных средств сделан из-за сильного желания сэкономить на использовании дефицитных зенитных ракет.

Своё заявление известный украинский генерал сделал во время встречи, главная тема которой была «Укрепление сил украинской ПВО». Об этом сообщает портал «Украина.ua».





По мнению мужчины-военного, именно Украина, а не Россия, является флагманом в борьбе с беспилотниками посредством дронов-охотников. И у ВСУ уже сформировался свой отдельный класс ПВО, использующий исключительно в виде инструмента лишь дроны-перехватчики.

Информацию о том, что украинские военные слишком зависимы от поставок так называемых противоракет для зенитных комплексов, существенная часть которых поставлена Киеву западными союзниками, ранее подтвердила посол в США Маркарова. По мнению дипломатического работника, у ВСУ сейчас состояние уже критической нехватки управляемых зенитных ракет.





А тем временем ВС Израиля не смогли перехватить дрон, запущенный Хезболлой при помощи огня 30-мм автоматической пушки M230 американского вертолёта «Апач». Всё из-за того, что проданная Пентагоном модификация вертолёта AH-64A Peten оказалась без интегрированной РЛС семейства AN/APG-78 Longbow, способной обнаружить и навести пушку на воздушную цель типа скоростной БПЛА. По итогу дрон военизированной организации прорвался в сверхохраняемый периметр резиденции израильского премьера Нетаньяху и атаковал здание, в котором мог находиться чиновник.