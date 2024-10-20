Вот ещё один повод для Байдена не ехать уже на ноябрьский Рамштайн в Германию.

Ещё не успела Северная и Центральная Америка отойти от последствий ураганов «Милтон» и «Хелена», как Национальный центр США по наблюдению за ураганами проинформировал на публичном уровне о формировании в акватории Атлантического океана нового урагана.

По словам представителей NHC, в эпицентре свежесформированного вихря скорость воздушных потоков доходит до 36 метров за секундную единицу измерения.

Новый ураган получил название «Оскар» и начал перемещаться в западном направлении со средней скоростью в 19 км\ч.





Аллигатор на кухне одной из местных жительниц во время "Милтона". Источник изображения: Фишки







На текущий момент времени местные жители не проинформированы о скором штормовом предупреждении.

А мы вспомним, что ураган «Милтон», из-за которого американский президент отметил свой запланированный визит на немецкую военную базу Рамштайн, где должен был встретиться с национальными лидерами Германии, Франции, Великобритании и Украины для выяснения текущих военных потребностей ВСУ, имел максимальную скорость в 57 метров в секунду.