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Madarator
МВД России: Злоумышленники начали маскировать вирус под видом фотографии в Telegram
Предупредите своих близких о новой онлайн-афере.

   Российские юзеры мессенджера Telegram стали получать сообщения от незнакомых контактов, где в качестве прикрепленных файлов используются зараженные вирусом программы. Об очередном новом способе обмана отечественных пользователей программы обмена мгновенными сообщениями сообщает МВД РФ.

   Так официальные представители российской полиции рассказали, что сетевые правонарушители используют методы социальной инженерии, стараясь вызвать интерес у человека, подписывая файл текстом, «мотивирующим» запустить файл. Причем человек думает, что получает фотографию, когда на самом деле это исполняемый файл APK. Как только человек дает разрешение на запуск файла, происходит загрузка так называемого вредоносца в память смартфона.


   Совсем недавно сетевые мошенники начали обманывать российских жителей ещё одним новым способом: называя себя «службой поддержки», информируют ничего не подозревающего пользователя о скором удалении пользовательского профиля Телеграм. Якобы для воспрепятствования этому нужно назвать «код отмены», отправленный человеку на мобильный телефон. Как только ничего не подозревающий юзер диктует цифры злоумышленникам из СМС, то сразу теряет доступ к своему профилю.

#киберпреступления #мвд россии #мвд рф
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