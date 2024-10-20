Кажется "план победы" Зеленского должен как-то иначе работать.

На окраинах находящегося под контролем украинской армии Селидово замечены передовые группы российских ВС, прорвавшиеся в населённый пункт с восточного направления. О том, что битва за крупную городскую агломерацию в ДНР стремительно стартовала, сообщает украинский портал «Украина.ua».

Неприятную ситуацию «зафиксировал» солдат ВСУ с полевым позывным «Молочный». По мнению украинского военнослужащего, тактический успех россиян предполагает в наиболее вероятном варианте участие в штурме частного сектора Селидово.

Не дают выбить группу российских бойцов действия ствольной и реактивной артиллерии ВС России, как и непрекращающиеся вылеты оперативно-тактической авиации ВКС, атакующие украинские позиции в городе планирующими бомбами в круглосуточном режиме.

Не менее грустные новости для украинского Генштаба приходят с южных и северных фасов обороны Селидово, где уже отмечены первые действия по продавливанию украинских флангов.

Источник изображения: ТГ-канал «Диванный Генштаб»





Замечен успех российских сил и в районе н.п. Звездное, которое по данным украинского ресурса Deep State уже стало ареной пехотных боёв между ВСУ и армией РФ.

А мы напомним, что как только н.п. Горняк и Кураховка будут взяты российскими подразделениями, то с максимальной вероятностью, так называемый карман ВСУ, расположенный восточнее Курахово, будет срезан, а силы украинской армии, закрепленные на данных позициях, будут или окружены или вынуждены отступить.