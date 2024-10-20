Отступать нельзя остаться. Любая запятая для Сырского и персонально для Зеленского, равно чувствительному поражению.

Элитные подразделения украинской армии, оказавшиеся на территории российской Курщины, очутились в котле из-за нерешительности собственного высшего военного командования, преследующего сугубо политические цели Владимира Зеленского. Так российский ресурс «Военная хроника» разместил карту с театра боевых действий в курском приграничье с котлом, в эпицентре которого находятся украинские военные, не успевшие вовремя отступить к российско-украинской границе.

Рассматривая карту, отчетливо видно, что части ВСУ угодили в оперативное окружение между населёнными пунктами Погребки и Кругленькое, с горловиной для потенциального отхода, в периметре поселения Малая Локня.

В комментарии под изображением редакция вк-паблика написала: северная часть украинской группы на Курщине.

Не менее пессимистичны к перспективе отрядов ВСУ, действующих в Курской области и независимые западные аналитики, заметившие предварительные действия российского Генштаба по охвату и перемалыванию украинской группировки в вышеобозначенном периметре.