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Telegraph: Нежелание союзников приглашать Украину в НАТО вызвало отчаяние у Зеленского
Обещать - не значит жениться или сделать членом НАТО. Прописные истины, которые забыл украинский президент.

   Душевное состояние, которое можно назвать «впасть в отчаяние», возникло у украинского президента и его ближайшей команды из-за нежелания западных союзников приглашать украинскую республику в североатлантический альянс. Информация о том, что Владимир Зеленский слишком расстроился, когда увидел насколько сильно сопротивляются желанию Украины очутиться в составе НАТО оказывают его западные партнёры, вышла из-под пера журналистов The Telegraph.

   Корреспонденты известного иностранного издания отметили, что получив достоверные данные от информаторов, работающих в одной из украинских спецслужб, что Зеленский именно в сердцах заявил, что ядерное оружие должно появиться в местной армии, получив явный отказ от приглашения в военно-политическую организацию.



   По мнению источника от украинских спецслужб, Зеленский преисполнен мыслями, что те страны, у которых в арсенале имеется ядерные боеголовки, получают заслуженное уважение и особенное отношение со стороны других государств. Тем более западные столицы вообще не понимают, что сегодняшний конфликт Киева с Москвой – это не просто яростные сражения на земле, воздухе и на воде, а самый настоящий экзистенциальный конфликт.  

   Вместе с тем аналитики, побеседовавшие с сотрудниками издания, уверены, что ядерная бомба не слишком похожа на «волшебную палочку», благодаря владению которой ВСУ не проиграют армии РФ. Но была бы куда выше вероятность, что начнется ядерный конфликт.

   После слов Зеленского о членстве НАТО или о появлении ЯО на вооружении украинской армии, в офисе украинского президента не подтвердили, что ядерное оружие будет восстановлено в местных ВС.

#нато #ядерное оружие #владимир зеленский #украина и нато #ядерное оружие на украине
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