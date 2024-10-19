Хотя что там будет на Украине в самое ближайшее время заокеанского дедушку не сильно волнует: у политика через три месяца уже 100% политическая пенсия.

Джо Байден, которому буквально остаётся три месяца на посту президента США до января 2024 года, сделал предположение, что «тяжелая зима» это то, к чему нужно быть готовым Украине. Свое замечание насчет ближайших украинских перспектив 81-летний мужчина сделал во время пресс-конференции в столице Германии.

Байден предупредив украинцев о приближении скорой зимы, которая будет «трудной», сделал напутствие, пожелав забыть местным жителям про слово «расслабиться». Так же зарубежный политик обратился к западным союзникам Киева, порекомендовав им не останавливаться в военной поддержке Украины.









Дальше текущий глава вашингтонской администрации продолжил разговор лозунгами, «зафиксировав» в своем напутствии «силу и единство НАТО, которые никогда не были такими мощными как сейчас».

Менее позитивными оказались данные украинского портала UA War Infographics, где объявили, что ВСУ лишились в 5,5 раза больше земель, чем это было в 2023 году. Так за последнюю неделю российские войска освободили пять поселений на территориях ДНР, ЛНР и запорожском регионе.