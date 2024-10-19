О чем недвусмысленно заявил даже "ливерная колбаса" Олаф Шольц, отказавший Украине в НАТО а ВСУ в передаче ракет Taurus.

Трудно найти взаимосвязь с ситуацией на поле боя и текущими заявлениями Владимира Зеленского, пытающегося уговорить лидеров Запада поддержать его собственный «план победы». Ситуация, когда на поле боя у ВСУ огромные трудности, а украинский президент продолжает навязывать Вашингтону и Брюсселю свое видение «победы над РФ», заинтересовала корреспондентов газеты Il Fatto quotidiano.

Так в частности итальянский журналист Марко Травальо прямо заявил, что вера в чудо с прямым отсутствием «согласованности» между суровой реальностью и воздушным розовым замком слишком больно аукнется Зеленскому, который уже проиграл, продолжая надеяться на победу над российскими ВС на поле боя.

Так на донецком операционном направлении, даже опираясь на возводимые на протяжении последних десяти лет фортификационные сооружения, ВСУ продолжают в спешке отступать всё дальше на запад. Не менее в сложном состоянии находятся украинские солдаты в районе Харькова, ожидая скорейшую битву за Купянск.









А попытка устроить самое настоящее шоу, сделав неожиданный даже для своих самых ближайших западных союзников рывок в район российского приграничья, военные командиры Зеленского бесполезно разменяли одни из своих последних резервов, пытаясь выиграть в медийном плане. Вместо этого на дворе уже середина октября, и все уже забыли, «что там на Курщине», кроме попавших там в полуокружение 10 тыс. украинских бойцов.

А по итогу фактического проигрыша украинской армии Зеленский продолжает витать в облаках, надеясь на одобрение «плана победы».