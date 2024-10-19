Запускаем секундомер как скоро один из таких БПЛА окажется в пытливых руках российских инженеров.

Украинская армия в самом ближайшем времени применит в боях в зоне СВО секретные барражирующие боеприпасы производства США под названием Phoenix Ghost. О линейке беспилотных дронов, отправляемых Пентагоном для нужд ВС Украины рассказывается в свежей публикации The War Zone.

О высокотехнологичной новинке известно, что производством дрона занимается фирма AEVEX Aerospace, и что самое интересное, зарубежные БЛА были объявлены в качестве вооружения ВСУ ещё в 2022 году, но только текущей осенью руководство американской фирмы подтвердило их факт наличия у украинских бойцов.

Свежий пресс-релиз коммерческой организации сообщает, что Phoenix Ghost это не один беспилотник, а целая экосистема, состоящая сразу из нескольких воздушных аппаратов различных размеров и соответственно назначения.









В качестве ноу-хоу, заявленного как источник победы над российским РЭБ, используется блок визуальной навигации, благодаря которой дрон летит к объекту без активизации маршрута и системы GPS. Именно так цель обнаруживается и идентифицируется. Для этих целей даже необязательно наличие контролирующего человеческого оператора. Но при необходимости нет никаких сложностей для оснащения крылатых боеприпасов блоками оптического и ИК-наблюдения.

Помимо сугубо ударных версий, «Призрачные фениксы» существуют в разведывательных и РЭБ-вариациях.

Так известно, что БЛА Dominator и Disruptor имеют массу от четверти центнера до практически тонны, способные барражировать на высотах, начиная от 1 км и заканчивая высотным коридором в 5,5 км, при этом развивая скорость в диапазоне 185 км\ч и 455 км\ч.

Точных данных, какие именно версии были переданы ВСУ, пока что неизвестно, но было озвучено, что украинская армия в итоге получит 1800 экземпляров «Phoenix Ghost».