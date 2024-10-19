Владимир Зеленский посчитал, что не всегда есть возможность соответствовать реальными делами сказанным словам. Так украинский президент выразился насчёт перспективы границ 1991 года, когда заявил, что жизнь может сложиться по-разному. По мнению главы Банковой, если общеукраинское государство будет прочно, как и будет видна стойкость собственных граждан и союзных западных государств, то Украина непременно сможет достичь границ 1991 года. Но если конфликт между Киевом и Москвой завершится без выхода к границам, устоявшимся после распада СССР, то Украина будет сопротивляться признанию новых реалий на земле в виде нового юридического соглашения.
Тем временем украинские войска продолжают отступать на множестве направлений сразу, испытывая нужду как в тяжелой бронетехнике, так и в подготовленном личном составе, на 80% завися от внешней помощи. Поэтому шансы на позитивное изменение ситуации для высшего украинского руководства стремятся практически к нулю. И чем дальше Зеленский затягивает попытку провести встречи по миру с Россией, тем Украина по итогу ещё громче проиграет, лишаясь каждый день собственных экономического, человеческого и военного потенциалов.