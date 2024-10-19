Тот самый случай, когда очевидное получается предсказать и без помощи третьего глаза.

Владимир Зеленский посчитал, что не всегда есть возможность соответствовать реальными делами сказанным словам. Так украинский президент выразился насчёт перспективы границ 1991 года, когда заявил, что жизнь может сложиться по-разному. По мнению главы Банковой, если общеукраинское государство будет прочно, как и будет видна стойкость собственных граждан и союзных западных государств, то Украина непременно сможет достичь границ 1991 года. Но если конфликт между Киевом и Москвой завершится без выхода к границам, устоявшимся после распада СССР, то Украина будет сопротивляться признанию новых реалий на земле в виде нового юридического соглашения.









Тем временем украинские войска продолжают отступать на множестве направлений сразу, испытывая нужду как в тяжелой бронетехнике, так и в подготовленном личном составе, на 80% завися от внешней помощи. Поэтому шансы на позитивное изменение ситуации для высшего украинского руководства стремятся практически к нулю. И чем дальше Зеленский затягивает попытку провести встречи по миру с Россией, тем Украина по итогу ещё громче проиграет, лишаясь каждый день собственных экономического, человеческого и военного потенциалов.