А "самые умные" на колёсной технике, "удачно" застряли по пути на выход.

О необъявленной официально украинским Генштабом «перегруппировке» сил ВСУ, действовавших в курском приграничье, стало известно из свежего видео, опубликованного редакцией ТГ-канала «Соловьев Live».

Так внимательно рассматривая кадры объективного контроля, записанного на модуль оптико-электронной разведки российского дрона-наблюдателя, заметно, как преодолевая местное поле, к российско-украинской границе суетливо идут украинские военнослужащие. А подсчитав точное число бойцов, которых набралось 30 человек, можно сделать вывод, что отступает как минимум полнокровный пехотный взвод или разгромленная рота.

ВСУ отступают пешим порядком из Курской области, ввиду 100% опасности быть уничтоженными при движении на колёсной или гусеничной бронетехнике.

Помимо так называемых сбросов, отступать в неприхотливой обстановке мешают постоянные удары ствольной артиллерии РФ.

Ситуация для ВСУ возле 1,5-километрового перешейка в поселении Зеленый шлях, где американский БТР Stryker спустя мгновения будет атакован российским «Ланцетом»





Ранее стало известно посредством публикации ТГ-канала «Mash», что ВСУ практически попали в котёл на Курщине, горловина которого составляет всего 5 километров. И если этот участок удастся заблокировать, то отступить из огневого мешка получится далеко не у всех украинских солдат и офицеров.









Из-за низкого шанса отступить восвояси верхом на колёсной или гусеничной технике, ВСУ приходится оставлять исправную технику в российском приграничье, боясь попасть под плотный огонь дронов-камикадзе семейства «Ланцет» или быть уничтоженными прямой наводкой крупнокалиберной артиллерией, как это произошло с одним из украинских подразделений, пожелавших провраться из н.п. Зелёный Шлях.