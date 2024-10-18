Именно так в ВСУ из элитных операторов дронов становятся простыми штурмовиками.

Редакция ТГ-канала «Военный осведомитель» загрузила в сеть Интернет кадры объективного контроля, записанные fpv-коптером-перехватчиком украинской армии, запечатлевшим ошибочный перехват первоначально неизвестного полноразмерного БПЛА, оказавшимся дружественной воздушной машиной.

С максимальной скоростью в 160км\ч польский Flyeye способен преодолеть 50 км.

Речь идёт об оптико-электронном наблюдении, когда момент удара украинского дрона-перехватчика по дорогостоящему БЛА Flyeye был запечатлен на камеру. И что хуже всего, сбит оказался беспилотник, цена за единицу которого составляет 160 000 американских долларов в ценах 2022 года.

Так, смотря «глазами» дрона-перехватчика ВСУ, мы видим, как находясь изначально выше БПЛА «Летающие глаза», управляющий истребителем дронов украинский оператор из-за недостатка времени или слабой компетенции не различает, что внизу перед ним не российский Орлан-10\30 или Supercam, а именно воздушная единица ВСУ. Из-за чего проводит быструю атаку, сбивая закупленный за границей дефицитный Flyeye.

За мгновение до удара. Таран собственного разведывательного БПЛА, цена которого приближается к 200 000 долларов за единицу, наверняка слишком дорого обойдется незадачливому украинскому дроноводу.





FlyEye — это многофункциональный беспилотный летательный аппарат, который был разработан польской фирмой «WB Electronics SA». Этот дрон предназначен для выполнения различных задач, включая разведку, наблюдение, мониторинг окружающей среды и контроль территории.

FlyEye оснащен камерой высокого разрешения, которая позволяет получать качественные изображения и видео. Кроме того, он имеет встроенную систему передачи данных, которая обеспечивает возможность оперативного получения информации в реальном времени. Дрон может работать автономно или управляться дистанционно.

Одной из особенностей FlyEye является его высокая маневренность и устойчивость к неблагоприятным условиям погоды. Это делает его особенно полезным для использования в условиях, когда другие виды беспилотной техники могут оказаться менее эффективными.