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Madarator
Украинский оператор БЛА по ошибке сбил дрон-разведчик ВСУ ценой $160000
Именно так в ВСУ из элитных операторов дронов становятся простыми штурмовиками.

    Редакция ТГ-канала «Военный осведомитель» загрузила в сеть Интернет кадры объективного контроля, записанные fpv-коптером-перехватчиком украинской армии, запечатлевшим ошибочный перехват первоначально неизвестного полноразмерного БПЛА, оказавшимся дружественной воздушной машиной.

С максимальной скоростью в 160км\ч польский Flyeye способен преодолеть 50 км.

   Речь идёт об оптико-электронном наблюдении, когда момент удара украинского дрона-перехватчика по дорогостоящему БЛА Flyeye был запечатлен на камеру. И что хуже всего, сбит оказался беспилотник, цена за единицу которого составляет 160 000 американских долларов в ценах 2022 года.

   Так, смотря «глазами» дрона-перехватчика ВСУ, мы видим, как находясь изначально выше БПЛА «Летающие глаза», управляющий истребителем дронов украинский оператор из-за недостатка времени или слабой компетенции не различает, что внизу перед ним не российский Орлан-10\30 или Supercam, а именно воздушная единица ВСУ. Из-за чего проводит быструю атаку, сбивая закупленный за границей дефицитный Flyeye.

За мгновение до удара. Таран собственного разведывательного БПЛА, цена которого приближается к 200 000 долларов за единицу, наверняка слишком дорого обойдется незадачливому украинскому дроноводу.


    FlyEye — это многофункциональный беспилотный летательный аппарат, который был разработан польской фирмой «WB Electronics SA». Этот дрон предназначен для выполнения различных задач, включая разведку, наблюдение, мониторинг окружающей среды и контроль территории.

   FlyEye оснащен камерой высокого разрешения, которая позволяет получать качественные изображения и видео. Кроме того, он имеет встроенную систему передачи данных, которая обеспечивает возможность оперативного получения информации в реальном времени. Дрон может работать автономно или управляться дистанционно.

   Одной из особенностей FlyEye является его высокая маневренность и устойчивость к неблагоприятным условиям погоды. Это делает его особенно полезным для использования в условиях, когда другие виды беспилотной техники могут оказаться менее эффективными.

#дрон против дрона #дрон-перехватчик #flyeye #fly eye #разведывательные дроны всу #дрон сбил дрон
Источник: t.me
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Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
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