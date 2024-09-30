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Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
Уничтоженный на видео польский беспилотник Fly Eye министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров назвал "суперзвездой" из мира БПЛА. Только один перехват такого дрона украинскому бюджету обошелся в $158 000.

   Украинские специалисты по дронам, в частности известный блогер и эксперт по беспилотной авиации Сергей Бескрестнов, больше известный под своим никнеймом как «Флеш», бьют тревогу: российские противодронные подразделения начали сезон охоты на украинские разведывательные БПЛА. Причем высотный потолок в 4000 метров абсолютно не пугает отечественных операторов fpv-охотников, Соответствующее видео перехвата записал ТГ-канал «Черные ножи». получивших в своё распоряжение высотные fpv-коптеры-перехватчики, способные не только подняться на высоту в 4 километра, но и догнать цель, движущуюся со скоростью не менее 150 км\ч, как это случилось с дорогостоящим польским дроном-разведчиком «Fly Eye».  

   Как пишет блог «Русское оружие», иностранный беспилотник тесно связан с наземными артиллерийскими подразделениями, как компонент продвинутого разведывательно-ударного контура, совершая телевизионное и иные типы наблюдения за местностью. Именно этот малозаметный дрон самолётного типа позволяет кратно увеличить точность попадания украинским САУ «Богданам», польским «Krab» и шведским «Archer», стоящим на вооружении бронетанковых подразделений ВСУ. В частности обмен происходит благодаря блоку обмена тактическими данными под названием «С41».

   Именно «Fly Eye» бывший украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров назвал «суперзвездой» из мира разведывательных беспилотников. Всё из-за высокотехнологичных решений, использованных при изготовлении самолётного планера: так корпус и крылья высокоплана сделаны из композитных материалов, а электрический двигатель позволяет работать с созданием крайне низкого уровня шума. При этом дрон запускается с рук оператора и способен разгоняться до скорости в 160 км\ч. Максимальное расстояние высотного коридора, на котором разведчик способен функционировать – 4 километра, летая до 180 минут. В наиболее экономичном режиме польский БПЛА-наблюдатель может пролететь на 50 км.

   Дрон способен вести классическую видеосъемку и обозревать местность в режиме тепловизора. Причём для защиты от РЭБ имеется защитный механизм. Но даже в случае подавления мощным электромагнитным импульсом, беспилотник способен задействовать автопилот и вернуться на базу сам.

Первый "Летающий глаз" сбили ещё во время борьбы ДНР с Киевом в 2016 году. Правда для перехвата потребовалось использовать дорогостоящую зенитную ракету. Источник изображения: bmpd.livejournal.com

   Созданием и выпуском аппарата занимается польская «WB Electronics SA», где стоимость одного беспилотного авиационного комплекса, состоящего из двух дронов и станции управления в ценах 2022 года составляет 600 тыс. долларов.  

#дрон против дрона #дрон-перехватчик #fly eye #дрон flyeye #разведывательные дроны всу
Источник: t.me
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