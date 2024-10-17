Потому что украинская оборона настолько крепка, насколько надёжен "план победы им. Зеленского".

В следующем году передовые подразделения российской армии могут очутиться внутри Киева, потому что прямо сейчас оперативная обстановка на передовой сразу на нескольких направлениях для ВСУ аховая, продолжая заметно ухудшаться с каждым днём. О мрачном видении военных перспектив для украинской армии в следующем году и личном негативном сценарии именно для Владимира Зеленского рассказал известный военный блогер из Великобритании Александр Меркурис.

Мужчина вспомнил, что ровно 3 года назад в начале весны 2022 года высшая киевская администрация могла «выиграть по очкам» противостояние с Россией, подписав выгодный во всех отношениях договор с российской стороной. Но палки в колёса потенциальному тогдашнему соглашению вставили ближайшие союзники Украины – действующие американские политики и их союзники из Лондона.









Но к чему всё это по итогу? Вместо относительно целой страны Зеленский получит военную развязку, которая вряд ли закончится в пользу Киева и его генералов, как и разрушенное в военном и экономическом планах украинское государство. Своим мнением Меркурис поделился в эфире канала The Duran на ютьюб.

Как заключил военный аналитик, прямо сейчас ВСУ показывают чувствительное снижение собственного потенциала, и с самой высокой вероятностью не смогут сопротивляться уже в следующем году. После остаётся лишь зафиксировать поражение украинской армии. Именно в 2025 году, как резюмирует Меркурис, в стенах Киева будет находиться российская, а не украинская армия.