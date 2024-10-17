Котёл или "скоростная перегруппировка", что выберет Зеленский?

Украинская армия так и не смогла удержать выгодные для обороны поселения в российской Курщине, откатившись от населённых пунктов Старая Сорочина и Александрия в сторону российско-украинской границы. О затруднениях украинского Генштаба в боях на приграничных землях Курской области сообщает ТГ-канал Mash.

По словам сетевых журналистов, прямо сейчас идёт формирование восточного и западного клещей полуохвата, между которыми сосредоточена армейская группировка из 2000 солдат и офицеров ВСУ, состоящая из двух украинских бригад. Причём оперативная ситуация для этих двух украинских соединений с каждым часом становится всё сложней: из-за блокирования путей снабжения боеприпасами и провиантом, а также невозможности безопасного отступления. По данным «Мэш», расстояние между конечными точками клещей, сформированных между Старой Сорочиной и Александрией, составляет 5000 метров.









Прямо сейчас официально подтвержденных данных о начале формирования полуохвата ВСУ между этими двумя населёнными пунктами нет.

И уже по информации Анатолия Шария, командиры бригад, действующие в курском приграничье, получили секретный пакет с документами, в которых содержится упоминание оперативной готовности об отступлении с территории РФ. Как и у «Мэша», Шарий источник получения таких данных не разглашает.