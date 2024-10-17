Билл Гейтс давай прекращай свои эксперименты.

Часть пользователей операционной системы, разработанной Microsoft, жалуются, что американский программный продукт под названием Windows 11 после обновления 24H2 отключается от мировой Сети.

Причем проблема не затрагивает исключительно людей, которые соединены с сетью Интернет только посредством Wi-Fi или же проводного соединения: проблемы наблюдаются у всех.

Даже если после обрыва связи попытаться решить проблему посредством регулировки статического IP, ничего не происходит – соединение по воздуху не работает. О чем информирует публикация портала Windows Report.

Как выразился один из пострадавших юзеров в комментариях под публикацией, «ужасная проблема от Microsoft без всяких кавычек, которую никто из нас не ждал».









Тем временем в корпорации хранят театральное молчание, совершенно ником образом не реагируя на массовость проблемы.

В качестве временного решения специалисты по ИТ рекомендуют найти в Сети (как это сделать, если компьютер или ноутбук единственное устройство в доме с доступом в Интернет, вопрос наверняка уместный) свежие обновления сетевых драйверов. Если такой ход не исправит отсутствие Сети, то как крайний вариант можно выбрать опцию отката на обновление 23H2 вместо 24H2.