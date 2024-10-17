Часть пользователей операционной системы, разработанной Microsoft, жалуются, что американский программный продукт под названием Windows 11 после обновления 24H2 отключается от мировой Сети.
Причем проблема не затрагивает исключительно людей, которые соединены с сетью Интернет только посредством Wi-Fi или же проводного соединения: проблемы наблюдаются у всех.
Даже если после обрыва связи попытаться решить проблему посредством регулировки статического IP, ничего не происходит – соединение по воздуху не работает. О чем информирует публикация портала Windows Report.
Как выразился один из пострадавших юзеров в комментариях под публикацией, «ужасная проблема от Microsoft без всяких кавычек, которую никто из нас не ждал».
Тем временем в корпорации хранят театральное молчание, совершенно ником образом не реагируя на массовость проблемы.
В качестве временного решения специалисты по ИТ рекомендуют найти в Сети (как это сделать, если компьютер или ноутбук единственное устройство в доме с доступом в Интернет, вопрос наверняка уместный) свежие обновления сетевых драйверов. Если такой ход не исправит отсутствие Сети, то как крайний вариант можно выбрать опцию отката на обновление 23H2 вместо 24H2.