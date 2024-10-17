Современный БПЛА у украинских ВС может и есть, а вот побед до сих пор нет.

Украинская армия помимо обычных дальнобойных беспилотников располагает и сверхсекретными разработками, реализованными в дроне самолётной компоновки «Лютый». О передовом вооружении ВСУ узнали корреспонденты канала CNN и поделились информацией со своими читателями.

В статье подчеркивается, что зарубежные журналисты провели двое суток в командировке в непосредственной компании из группы украинских операторов БЛА, пристально наблюдая как последние выполняют миссии, порученные бойцам Главным управлением разведки МО Украины. Одна из миссий заключалась в том, что как минимум 100 украинских дронов должны начать двигаться в направлении украино-российской границы ночью 29 сентября.





дрон "Лютый"





И именно по утверждению украинских дроноводов, их один из самых любимых беспилотных аппаратов – это дрон «Лютый» представляет, который собой то самое сверхсекретное именно украинское вооружение. Потому что его габариты с размахом крыльев в 7 метров позволяют достичь военных целей, расположенных в глубине российской территории. По словам военных ВСУ, главная цель беспилотников серии «Лютый» – это уничтожение военных арсеналов и железнодорожных составов с артиллерийскими боеприпасами и техникой армии РФ.





Внешнее сходство с "Байрактаром" очевидно







Вместе с тем по информации от отечественных специалистов в области дронов, «уникальность» украинского проекта «Лютый» слегка преувеличена: так как это дрон ВСУ не является прорывом в области дальнобойных БЛА, а внешний вид и большинство тактико-технических характеристик делают его до боли схожим с турецким «Байрактар». Причем российские военные смогли захватить несколько «Лютых», воздействуя на них одним из самых лучших в мире РЭБ.