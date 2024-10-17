Событие с выставлением художественного произведения на аукционе, написанного искусственным человеком, произошло впервые.

Аукционная галерея Sotheby's предоставила в качестве лота картину, в роли автора которой выступил робот. По данным известного аукциона, такое событие произошло впервые. В роли картинного изображения выступил портрет знаменитого ученого из Великобритании – Алана Тьюринга. Как заявлено в описании, над Тьюрингом трудился художник-гуманоид АИ-Да, использующий художественный стиль ультрареалистичности. О роботе-картинописце известно, что его придумали сотрудники Оксфордского университета ровно пять лет назад, о чем информирует свежая публикация Blick.

А мы кратко напомним кто такой Тьюринг. Научный деятель, с годами жизни 1912-1954, современными учеными оценивается не больше не меньше, как отец современного компьютерного направления.

Картина с портретом британского ученого получила название «AI-Gld», что можно перевести как «АИ Бог».









Известно, что АИ-да как художник, имеет за плечами больше чем одну творческую работу. Так во время своего прошлого творчества, робота переодели в женскую одежду, после чего он приступил к работе над полотном с изображением усопшей королевы Елизаветы II. Для непосредственной деятельности робот, названный в честь математика из Великобритании Ады Лавлейс, задействует интегрированные камеры и встроенную память, после чего в операционное взаимодействие вступают специализированные алгоритмы.

А сама картина с изображением Тьюринга увидела свет в галерее Организации Объединенных Наций в минувшем мае.

Организаторы Sotheby's так же отдали дань известным миру женщинам-художникам, чьи деяния позволили до чрезвычайной степени развить цифровое искусство, параллельно признавая, что искусство и технологии неразрывно связаны.

А если углубиться в тему творчества АИ-ДА. То машина трудится используя языковую модель ИИ.