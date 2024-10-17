Точность управляемого боеприпаса позволяет буквально залетать в форточку здания.

Оружейники РФ проделали огромный пласт научно-конструкторских работ и завершили обновление легкого многоцелевого боеприпаса «Изделие 305», больше известного авиационным энтузиастам как ЛМУР. Модернизированная ракета используется в качестве штатного вооружения вертолётами тактической разведывательно-ударной авиации, такими как Ка-52М «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной охотник». Об этом информирует ТГ-канал «Воевода вещает», добавивший такую важную деталь, как существенный рост дальнобойности российской ракеты.





Об «Изделии 305» известно, как о высокоточном управляемом вооружении, способном бороться как с неподвижными целями, такими как окопы, здания и иные укрепления, так и подвижными, такими как БМП и БТР. Способен вертолётный боеприпас эффективно останавливать и танки, в том числе и зарубежные, как это было во время действия против американских Abrams и британских Challenger 2.

Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"



Согласно публикациям в открытых источниках, первая ревизия ракеты имела массу в 105 кг с БЧ массой около 25 кг. Такой боеприпас в режиме максимальной дальности был способен преодолеть около 15 километров. В новой итерации, многоцелевой снаряд способен продвинуться уже на расстояние, начиная от 20 км и больше. Точные тактико-технические данные по-прежнему засекречены и доподлинно неизвестны.