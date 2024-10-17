Странно что Вашингтон не делится бесплатно таким "антиквариатом" с Киевом.

Греческие ВС отказались от бесплатно передаваемых американских БМП Bradley. Военные Афин посчитали, что восстановительные работы за каждую единицу переданной бронетехники будут эквивалентны покупке полностью новой боевой машины. И составят по разным оценкам примерно 8 млн. евро за один экземпляр. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».

Предыстория события такова, что в минувшем июне Пентагон предложил греческому правительству безвозмездную сделку, согласно условиям которой местная армия получит 62 гусеничных БМП со складов американских сухопутных сил. Всего военные Штатов были готовы передать 164 боевых машин пехоты, 102 из которых передавались по дисконту, как образцы для списания или обновления. Но как только греческие военные экономисты подсчитали совокупную стоимость восстановительных работ, куда вошли собственно операции по доставке и приведению в рабочее состояние изрядно поизносившейся техники, Греция тотчас отказалась от «выгодного» предложения США.





В ответном слове местный глава оборонного ведомства Никос Дендиас прямо сказал, что возвращение к жизни старых Брэдли обойдется греческой казне, как покупка БМП прямо с заводских цехов. В итоге сделка была пересмотрена и Афины если и купят гусеничные бронетранспортёры, названные в честь прославленного генерала, то только совершенно новые.

Источник изображения: «Военный осведомитель»





А тем временем австралийские военные чиновники рассказали, что усилиями оборонного ведомства страны, Украина получит 49 американских танка Abrams M1A1, признанных официальной Канберрой полностью устаревшей и списанной техникой.