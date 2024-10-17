Французское "ноу-хау" мало того что слишком дорогое для одноразового изделия, так ещё и уступает и без того плохонькому американскому образцу Switchblade 300.

Франция в самое ближайшее время приступит к отправке украинской армии новейших беспилотных дронов с функцией барражирующего боеприпаса. Соответствующую новость до международной аудитории в одной из западных соцсетей донёс высокопоставленный военный функционер пятой республики – Себастьен Лекорню. Министр ВС Франции рассказал, что дрон прошел испытания и готов к непосредственному участию в боевых действиях на стороне ВСУ. Так же появилось и видео атаки дрона по тренировочной мишени.

Между тем дрон Colibri с осколочно-фугасной БЧ на самом деле не настолько идеален, как хочет подать информацию о нём французский чиновник. По мнению редакции ТГ-канала «Военный осведомитель», беспилотный боеприпас с весом боевой части 2,3 килограмма способен пролететь 5 километров, что при общей стоимости в 20 тыс. долларов похоже на какую-то неумелую шутку французского министра об уникальном французском оружии.









Практически любой украинский или российский fpv-коптер не то что бы не хуже, а заметно лучше, при гораздо меньшей цене за итоговый комплект. При этом стоит учесть, что fpv-дрон вещь явно одноразовая, и такая высокая стоимость превращает вполне обиходный образец в нечто мало приспособленное для массовых атак. А ведь массовость – это один из ключей превосходства на поле боя. Не стоит забывать, что пролететь 5000 метров, неся взрывчатое вещество весом 2300 грамм – это результат чуть ли не первых дней СВО. Сейчас же обе конфликтующие стороны используют дроны с ИИ, способные пролететь до 80 км с БЧ на расстояние в 50 кг, между делом явно превосходя «передовые» французские образцы.