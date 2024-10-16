Обновлённая "Торнадо-С" является отечественным аналогом РСЗО HIMARS.

Российские подразделения реактивной артиллерии атаковали ключевой логистический объект украинской армии в районе Покровска. Согласно сводкам ТГ-канала «Донбасский партизан», под удар попала 5-я ОШБр украинской армии, расквартированная в н.п. Светлое.

Сам удар был выполнен сегодняшней ночью и затронул арсенал боеприпасов.

Как рассказала редакция канала, уничтоженные снаряды предназначались для боевых действий на часовояровском операционном направлении.









По уточняющей информации, арсенал представлял собой склад артиллерийских снарядов, используемых реактивной и ствольной артиллерией. Так же в помещении хранилась обычная взрывчатка и специальные инженерные заряды. Совсем рядом размещались заряжающие автомобили и мобильные инженерные спецсредства.





Кадры с мест





По итогам удара начался процесс неконтролируемого горения, затронувший площадь около 1 кв. км складских помещений. Предполагается что из-за масштабного пожара произошло практически полное уничтожение арсенала, что, в свою очередь, серьёзно ограничило возможность эффективно сражаться 5-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.