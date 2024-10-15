Такая тактика на 100% оправдала себя в Угледаре, а перед Селидово творчески была переосмыслена в сторону улучшения.

Передовые российские подразделения показывают успех на флангах, всё ближе приближаясь к ещё контролируемому украинскими силами городу Селидово. О формируемых отечественными штурмовиками протяженных клещах, обрамляющих по флангам ещё один донбасский город, информирует ТГ-канал «Русская весна».

Военкоры отмечают, что первые группы российских солдат достигли территории Селидовского завода ЖБИ, что подразумевает его использование в качестве будущего плацдарма для захвата важной в тактическом значении местной шахты.

Сведения о том, что у украинского гарнизона Селидово ситуация складывается слишком хлопотно, если не сказать ещё больше – невероятно сложно, подтверждает и офицер ВСУ с полевым позывным «Алекс». По словам мужчины, российские отряды, возглавляющие штурмовые действия, при приближении к городу не стараются атаковать его в тяжелых лобовых атаках, разменивая бронетехнику и личную силу на квадратные метры городских фортификационных укреплений, а «раздваиваются», обтекая городские кварталы по флангам.

Расширение зоны контроля в районе Селидово. Источник изображения: ТГ-канал "Map360 - Карта СВО"

По мнению украинского военного, чем дольше солдаты и офицеры ВСУ будут находиться в Селидово, тем меньше шансов выбраться из города будет у них.

Ранее поступала информация, что ВС РФ попросту тренировались в подобной тактике во время успешного штурма Угледара, взятого менее чем за месяц 3 октября 2024 года. Тогда приступ шахтёрского городка выступил в роли некоторого тренировочного полигона, где тогда ещё новая тактика только отрабатывалась.